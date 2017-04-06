Зинедин Зидан: "Все сложнее определяться со стартовым составом "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 30-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (4:2) высоко оценил игру своей команды. По словам специалиста, каждый из футболистов выступает на высоком уровне, что усложняет выбор стартового состава.

- С каждым днем мне все сложнее определяться с составом, потому что игроки показывают отличный футбол, - приводит Football Espana слова Зидана. - Но в этом есть положительный момент, потому что нам понадобятся все футболисты, чтобы провести успешный сезон. В ротации нет ничего необычного. Я рад, что могу рассчитывать на такое количество игроков.