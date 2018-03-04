Зинедин Зидан: "Во вторник "Реалу" предстоит сыграть еще лучше"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался доволен игрой команды в матче чемпионата Испании против "Хетафе" (3:1). Также он отметил, что сейчас команда сосредоточится на игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

- Это была хорошая встреча, которую мы выиграли, - цитирует пресс-служба клуба Зидана. - Я доволен результатом и игрой. Теперь нам нужно думать о вторнике, когда нам нужно будет еще больше постараться. Мы готовы.

Сейчас "Реал" лучше, чем четыре дня назад, это точно, но во вторник нам предстоит сыграть еще лучше. Очень важно показать серьезную и хорошую игру в целом. Роналду сыграет в Париже, и я рад, потому что он сейчас в очень хорошей форме. Мы должны воспользоваться этим. "Реал" привык к обстановке на стадионах соперников, поэтому нужно сосредоточиться на игре, а не думать о внешних факторах.