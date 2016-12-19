08:14 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "В "Реале" ничего не изменится"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не собирается менять методы своей работы. Специалист сказал это в ответ на замечание, что ранее мадридцы под руководством Карло Анчелотти выиграли Клубный чемпионат мира, после чего у команды начался спад.

Вчера "Королевский клуб" в финале Клубного чемпионата мира обыграл "Касиму Антлерс" (4:2)

- Не понимаем, что тогда произошло, - приводит Marca слова Зидана. - Спад может случиться в любой момент. Сезон будет длинным и сложным. И так как мы верим в нашу работу, ничего в "Реале" не изменится.

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