Зинедин Зидан: "В "Реале" ничего не изменится"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не собирается менять методы своей работы. Специалист сказал это в ответ на замечание, что ранее мадридцы под руководством Карло Анчелотти выиграли Клубный чемпионат мира, после чего у команды начался спад.

Вчера "Королевский клуб" в финале Клубного чемпионата мира обыграл "Касиму Антлерс" (4:2)

- Не понимаем, что тогда произошло, - приводит Marca слова Зидана. - Спад может случиться в любой момент. Сезон будет длинным и сложным. И так как мы верим в нашу работу, ничего в "Реале" не изменится.