Зинедин Зидан: "В меньшинстве "Реал" должен был играть умнее"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:3) выразил разочарование поражением. По словам специалиста, его команда должна была действовать умнее, играя в меньшинстве.

– Мы разочарованы, потому что проделали большой объем работы, – приводит Marca слова Зидана. – У нас было много шансов забить и направить игру в нужное русло. Когда ты не используешь свои возможности, такое случается. Команда расстроена этим результатом. Играя в меньшинстве при счете 2:2, необходимо действовать умнее и обороняться коллективно.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"