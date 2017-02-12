04:35 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "В матче с "Осасуной" не было разницы между лидером и аутсайдером"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 22-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (3:1) отметил, что соперник показал хорошую игру, несмотря на статус аутсайдера. По его словам, о команда была готова к такому тяжелому поединку. 

- В этом матче мы не увидиле разницы между лидером и аутсайдером, - приводит AS слова Зидана. - Нам пришлось сильно постараться, чтобы победить. Я предупреждал, что будет непросто. Хорошо сыграли нападающие, благодаря которым мы и выиграли. Недооценка соперника? Мы просто должны реализовывать свои моменты. 

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Материалы REN-TV

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