Зинедин Зидан: "В матче с "Осасуной" не было разницы между лидером и аутсайдером"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 22-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (3:1) отметил, что соперник показал хорошую игру, несмотря на статус аутсайдера. По его словам, о команда была готова к такому тяжелому поединку.

- В этом матче мы не увидиле разницы между лидером и аутсайдером, - приводит AS слова Зидана. - Нам пришлось сильно постараться, чтобы победить. Я предупреждал, что будет непросто. Хорошо сыграли нападающие, благодаря которым мы и выиграли. Недооценка соперника? Мы просто должны реализовывать свои моменты.