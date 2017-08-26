Зинедин Зидан: "Уверен, Криштиану Роналду останется в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не стал комментировать информацию о желании нападающего команды Криштиану Роналду стать самым высокооплачиваемым игроком мира. Специалист выразил уверенность в том, что португалец продолжит выступления за мадридцев.

– Заслуживает ли Криштиану Роналду быть самым высокооплачиваемым футболистом планеты? Этот вопрос не в моей компетенции, – цитирует AS Зидана. – Это дело игрока и клуба. Уверен, что он останется в "Реале". Я не представляю свою команду без него. Здесь его клуб, команда и город. Думаю, он доволен всем, что имеет в Мадриде.