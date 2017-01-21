22:08 21 января | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Свист болельщиков? Не могу критиковать людей, которые платят, чтобы увидеть "Реал"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 19-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (2:1) отметил, что команда нуждается в поддержке болельщиков. По ходу встречи поклонники мадридцев освистывали своих футболистов, в частности, критике был подвергнут нападающий Криштиану Роналду.

– Свист болельщиков? Надеюсь, они требуют от нас результата, а не нервничают в связи с определенными трудностями, – цитирует AS Зидана. – Нам нужна поддержка людей, ведь до последних игр мы показывали феноменальные результаты. Мы просим их помочь и поддержать нас. Я не могу критиковать людей, которые приходят на стадион, чтобы посмотреть на нас, но тренер и футболисты нуждаются в любви поклонников.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dennis-Ber

художественный свист - это иногда красиво и вполне себе певуче..

22:31 21 января

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