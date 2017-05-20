Зинедин Зидан: "Судьба чемпионства в руках "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 38-го тура чемпионата Испании против "Малаги" отметил, что команда отдаст все ради победы. "Королевский клуб" может впервые за 5 лет выиграть национальное первенство, если не уступит "Малаге".

– Судьба чемпионства в наших руках, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Нас устроит ничья? Мы отдадим все ради победы, как всегда это и делаем, наш план не меняется.

Кто заслужил быть чемпионом? Многие команды достойны этого титула, и завтра мы увидим, кто к этому придет. Мы проделали очень большую и хорошую работу для того, чтобы быть там, где мы находимся сегодня. Но мы по-прежнему ничего не выиграли.

Отметим, что матч "Малага" – "Реал" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.