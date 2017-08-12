Зинедин Зидан: "Сколько бы стоил я сегодня на трансферном рынке? Очень мало"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии первого матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" отметил, что каталонцы смогут заменить ушедшего в "ПСЖ" нападающего Неймара. Ранее сообщалось, что бразилец выкупил свой контракт у сине-гранатовых за 222 миллиона, после чего подписал соглашение с парижанами.

– Уверен, что футболист, который в завтрашней встрече заменит Неймара, выполнит свою работу на уровне, – цитирует Marca Зидана. – С другой стороны, таких футболистов, как Неймар, в мире достаточно мало. Сколько бы стоил я на сегодня? Очень мало.

Отметим, что матч "Барселона" – "Реал" состоится 13 августа и начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи