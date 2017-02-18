Зинедин Зидан: "Сказал Бэйлу, чтобы он получал удовольствие от игры"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил радость по поводу возвращения в игру полузащитника Гарета Бэйла. Валлиец вышел на поле в матче чемпионата Испании с "Эспаньолом" (2:0) впервые после травмы и забил гол.

– Я был рад возвращению Бэйла, – цитирует Marca Зидана. – Он снова смог прочувствовать футбол спустя три месяца. Я сказал ему, чтобы он получал удовольствие от игры. Это особенный игрок. Криштиану Роналду? Не думаю, что его что-то беспокоит. Он не забил, но провел хорошую игру, помогал команде. Он играет важную роль в каждом матче.

Рад голу Мораты. Это показывает, что каждый игрок сосредоточен на своей задаче. Любой игрок, выходя на поле, показывает свой максимум.