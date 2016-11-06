Зинедин Зидан: "Счастлив, что Криштиану Роналду сможет завершить карьеру в "Реале", как и я в свое время"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после игры 11-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (3:0) подтвердил, что в ближайшее время нападающий Криштиану Роналду продлит контракт с клубом. Официально о новом соглашении с 31-летним футболистом мадридцы объявят на следующей неделе.

– Криштиану Роналду – это уникум, – цитирует Goal.com Зидана. – Он хочет завершить свою карьеру в нашей команде. Я счастлив тому, что контракт будет продлен и он сможет завершить карьеру в белой майке "Реала", как и я много лет назад.