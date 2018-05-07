Зинедин Зидан: "Роналду сказал мне, что у него нет серьезной травмы"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:2) отметил, что повреждение нападающего Криштиану Роналду не должно оказаться серьезным. Португалец был заменен в перерыве встречи.

- Сейчас рано говорить о серьезности повреждения Роналду, - приводит Marca слова Зидана. - Думаю, травма не окажется серьезной. Завтра он пройдет медобследование. Сейчас не могу сказать, сколько он пропустит из-за этого, но Криштиану сказал, что ничего серьезного.