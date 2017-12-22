Зинедин Зидан: "Роналду на 100 процентов готов к класико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сказал, что нападающий команды Криштиану Роналду усиленно тренировался, чтобы подойти к матчу 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" в хорошей форме. Португалец только в пятницу, 22 декабря, тренировался в общей группе - до этого он занимался по индивидуальной программе.

- Роналду на 100 процентов в форме, он готов играть, - цитирует Football Espana Зидана. - Он тренировался очень усердно, делал все, чтобы быть готовым к этому матчу.

Что касается его контракта, после перерыва мы обсудим эту ситуацию (соглашение Роналду с "Реалом" рассчитано до конца сезона-2020/21. - Прим. "СЭ").

Матч "Реал" - "Барселона" состоится завтра, 23 декабря. Начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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