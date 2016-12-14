Зинедин Зидан: "Роналду - лучший игрок в истории "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал форварда Криштиану Роналду лучшим игроком в истории мадридцев. Португалец на этой неделе получил "Золотой мяч", став четырехкратным его обладателем.

- В "Реал" могут прийти многие, но никто не сможет сделать то, что сделал он. Это лучший игрок в истории клуба, - цитирует Sportmediaset Зидана. - Снимаю шляпу перед Роналду. Он выиграл четвертый "Золотой мяч", и я думаю, что он способен выиграть еще. У него запредельная мотивация. Неважно, товарищеский это матч или финал еврокубка, он хочет победить. Даже на тренировках.