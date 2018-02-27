Зинедин Зидан: "Роналду иногда нужен отдых, впереди чемпионат мира"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что для команды важно, чтобы нападающий Криштиану Роналду был в хорошей форме. Он также добавил, что 33-летнему португальцу нужен отдых, особенно учитывая то, что ему еще участвовать в чемпионате мира-2018.

– Хотели ли мы подвести Роналду на пик формы к этой части сезона? Отчасти. Криштиану хорошо знает себя, мы часто разговариваем, – приводит As слова Зидана. – Для нас важно, чтобы он был в хорошей форме.

Роналду иногда нужен отдых, а вперед еще чемпионат мира. Футболисты подсознательно думают о нем.

В текущем сезоне форвард провел 29 матчей во всех клубных турнирах, забил 26 голов и отдал 5 передач.