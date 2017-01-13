Зинедин Зидан: "Рекорд "Реала"? Думаю, "Севилья" заслуживала победы"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей с "Севильей" (3:3) в ответном гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании выразил мнение, что его команда заслуженно вышла в 1/4 финала. Отметим, что "Королевский клуб" установил рекорд для испанских клубов – мадридцы не проигрывает в 40 официальных матчах кряду.

– Рекорд? Возможно, "Севилья" больше заслуживала победы, мы расслабились после первого мяча, – приводит Football Espana слова Зидана. – В итоге мы подумали, что сможем зацепиться за ничью, и сделали это. Но думаю, что, в целом, мы заслуженно вышли в 1/4 финала.