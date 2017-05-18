Зинедин Зидан: "Реалу" нужно успеть восстановиться к "Малаге"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча чемпионата Испании против "Сельты" (4:1) отметил, что игроки не задумывались о борьбе за чемпионский титул. Команда сравнялась по количеству матчей с "Барселоной" и теперь опережает каталонцев на три очка.

- У нас осталось два матча, которые будут очень сложными, - приводит Marca слова Зидана. - После матча с "Сельтой" нужно успеть восстановиться к поединку с "Малагой". Сегодня мы отдали очень много сил. Показали хорошую игру и настрой. Мы не думали об очках, поэтому были вознаграждены.

Отметим, в воскресенье мадридцы сыграют с "Малагой", а "Барса" - с "Эйбаром". При равенстве очков у каталонцев преимущество по дополнительным показателям.