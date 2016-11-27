08:14 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Реалу" нужно поскорее забыть матч со "Спортингом"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после игры 13-го тура чемпионата Испании против "Спортинга" (2:1) отметил не самые удачные действия своей команды. Специалист подчеркнул, что причина такого выступления мадридцев кроется не в проливном дожде в столице.

– Несмотря на три очка, этот матч получился тяжелым, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Его нужно поскорее забыть, мы сыграли не так, как хотели. Тем не менее, главное – победа, результатом мы довольны. Погода? Условия были одинаковыми для обеих команд, не стоит искать оправданий плохой игре в этом.

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