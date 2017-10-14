Зинедин Зидан: "Реалу" были необходимы три очка в матче с "Хетафе"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 8-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1) отметил, что участие в игре защитника Серхио Рамоса было под вопросом. Специалист подчеркнул, что ход минувшей встречи помог перевернуть вышедший со скамейки запасных Иско.

– Были вопросы по Серхио Рамосу, его утром беспокоила тошнота, но это не вирус, – цитирует AS Зидана. – А в целом, мы провели хороший, интенсивный матч. После забитого гола мы немного расслабились, но вышедший со скамейки Иско помог перевернуть ход встречи. Мы играли хорошо, но не идеально.

Свои первые голы в сезоне забили Бензема и Криштиану Роналду, и я за них очень рад. Мы, конечно, могли потерять очки, но это нормально, в чемпионате каждый матч становится для нас испытанием, поскольку все соперники по-особенному настраиваются на "Реал". Сегодня было важно взять три очка.