Зинедин Зидан: "Реал" сыграл отлично, но впереди сложный сезон"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рад, что его команда начала сезон с двух трофеев. Сегодня мадридцы выиграл у "Барселоны" в матче за Суперкубок Испании, а ранее переиграли "Манчестер Юнайтед" в поединке за Суперкубок УЕФА.

- "Реал" завоевал уже два важных трофея в этом сезоне, - цитирует Marca Зидана. - Это хорошее начало, но впереди еще много игр. Нас ждет долгий сезон, в котором предстоит сыграть более 65 матчей. В прошлом сезоне с этими же игроками мы выиграли чемпионат Испании в последнем туре. Теперь нам придется снова работать, чтобы выиграть новый титул. Это будет очень сложно, но важно верить.

Мы счастливы от того, как мы играли в Суперкубке Испании, провели отличную игру. Первая половина была впечатляющей с точки зрения интенсивности, высокого давления и владения мячом. Во втором таймы мы немного сдали, потому что соперник стал создавать нам проблемы. Несмотря на победу, между "Реалом" и "Барселоной" нет большой разницы. Наше соперничество вновь начнется в чемпионате.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"