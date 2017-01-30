03:58 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Реал" снова похож на себя после сложного периода"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 20-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" (3:0) выразил полное удовлетворение итогом встречи. По словам специалиста, команде удалось вернуться на правильный путь. До этого мадридцы в пяти играх победили лишь один раз.

– Эта победа очень важна для нас, – приводит официальный сайт "Реала" слова Зидана. – После сложного периода мы снова похожи на себя. Команда провела хороший матч против непростого соперника. Мы набрали три очка, сохранив ворота в неприкосновенности, что тоже очень важно.

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Материалы REN-TV

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