Зинедин Зидан: "Реал" снова похож на себя после сложного периода"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 20-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" (3:0) выразил полное удовлетворение итогом встречи. По словам специалиста, команде удалось вернуться на правильный путь. До этого мадридцы в пяти играх победили лишь один раз.

– Эта победа очень важна для нас, – приводит официальный сайт "Реала" слова Зидана. – После сложного периода мы снова похожи на себя. Команда провела хороший матч против непростого соперника. Мы набрали три очка, сохранив ворота в неприкосновенности, что тоже очень важно.