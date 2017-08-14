Зинедин Зидан: "Реал" оспорит удаление Роналду"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после первого матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1) отметил, что клуб намерен добиться того, чтобы нападающий Криштиану Роналду смог выйти на ответный поединок. Португалец был удален за две желтые карточки. Одну из них он получил за снятую футболку после забитого мяча, вторую - за симуляцию.

- Возможно, это и не пенальти. Но судья принял слишком строгое решение, - приводит Marca слова Зидана. - Мы постараемся сделать все, чтобы Криштиану смог сыграть в ответном матче.

За что удален Криштиану Роналду?