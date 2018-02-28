Зинедин Зидан: "Реал" не заслуживал поражения от "Эспаньола"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после поражения от "Эспаньола" (0:1) в матче 26-го тура чемпионата Испании отметил, что команда не смогла найти свою игру во втором тайме. По его словам, сливочные не заслуживали такого результата.

- В первом тайме мы хорошо стратовали, но не смогли реализовать моменты, - приводит Marca слова Зидана. - Во второй половине не смогли найти свою игру. Иногда футбол трудно понять. Мы не заслужили поражения, оно очень болезненное.

Рамос в нападении? Когда счет 0:0, такое случается. Мы очень хотели победить, но не смогли забить. Еще хуже, что пропустили в компенсированное время.