17:31 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Реал" не проигрывал 40 матчей, и практически во всех из них играл Навас"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан встал на защиту вратаря команды Кейлора Наваса. После поражения в игре 18-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (1:2) болельщики мадридцев обвинили костариканца во втором пропущенном мяче, припомнив ему другие ошибки, совершенные в этом сезоне.

– Сезон для нас складывается хорошо, – цитирует AS Зидана. – От каждого футболиста на поле всегда можно потребовать большего, но мы не проигрывали 40 матчей, и практически во всех из них играл Навас. Это блестящий вратарь.

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Материалы REN-TV

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