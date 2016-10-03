Зинедин Зидан: "Реал" не находится в кризисе"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (1:1) подчеркнул, что команде необходимо улучшить свою игру. При этом специалист отметил, что мадридцы не находятся в кризисе.

- Команда не находится в состоянии кризиса, но нам нужно искать выход из сложившейся ситуации, - приводит AS слова Зидана. - Мы должны работать лучше и играть более интенсивно, начиная с первых минут. Мы делали это раньше, но в последнее время это не присуще нашей команде. Это единственное, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию.