Зинедин Зидан: "Реал" не хочет предоставлять "Барселоне" свой стадион? "Барса" бы действовала точно так же"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подтвердил слова президента мадридцев Флорентино Переса о том, что клуб не сможет предоставить стадион "Сантьяго Бернабеу" для проведения финала Кубка Испании. Решающая встреча турнира между "Барселоной" и "Алавесом" должна состояться в конце мая.

– Понимаете ли вы, что "Реал" просто не хочет предоставлять свой стадион "Барселоне"?

– Думаю, если бы ситуация была обратной, "Барселона" действовала бы точно так же (улыбается). Тем не менее, очевидно, что если президент "Реала" говорит о ремонтных работах на арене в период проведения финала, значит, работы действительно будут.