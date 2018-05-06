Зинедин Зидан: "Реал" не будет устраивать чемпионский коридор "Барселоне"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем 36-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" отметил, что мадридцы не будут устраивать чемпионский коридор каталонцам. Королевский клуб с 71 очком идет на третьем месте, а сине-гранатовые уже оформили чемпионство.

– Нет, завтра мы не будем делать чемпионский коридор, – цитирует BeFoot Зидана. – "Барселона" не хотела приветствовать нас в декабре сразу же после нашей победы на клубном чемпионате мира.

Напомним, матч пройдет в воскресенье, 6 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.