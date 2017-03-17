Зинедин Зидан: "Реал" хотел подписать Мбаппе, но он выбрал "Монако"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что мадридский клуб еще раньше хотел подписать нападающего Кильяна Мбаппе, но игрок решил перебраться в "Монако". 18-летний француз прошлым летом подписал первый профессиональный контракт с монегасками, а вчера был вызван в сборную Франции.

- Мбаппе был близок к переходу в "Реал", но в итоге он решил выбрать "Монако", - цитирует L'Equipe Зидана. - Это очень хороший игрок, и что он делает в его возрасте - просто фантастика. Сейчас меня интересует наша следующая игра, но да, он в свое время почти перешел в "Реал".

Кильян Мбаппе – наследник Анри