Зинедин Зидан: "Реал" хотел подписать Мбаппе, но он выбрал "Монако"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что мадридский клуб еще раньше хотел подписать нападающего Кильяна Мбаппе, но игрок решил перебраться в "Монако". 18-летний француз прошлым летом подписал первый профессиональный контракт с монегасками, а вчера был вызван в сборную Франции.
- Мбаппе был близок к переходу в "Реал", но в итоге он решил выбрать "Монако", - цитирует L'Equipe Зидана. - Это очень хороший игрок, и что он делает в его возрасте - просто фантастика. Сейчас меня интересует наша следующая игра, но да, он в свое время почти перешел в "Реал".
Ботаникум
И много ли "Реал" доверяет играть МОЛОДЫМ???? У вас Кильян ездил бы по арендам либо лавку полировал, а "монегаски" дают парню, при этом и не ему одному, ИГРАТЬ и доверяют серьёзные матчи. А топ-уровень от мальчонки не уйдёт!
19:43