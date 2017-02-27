Зинедин Зидан: "Реал" хорошо отработал в атаке"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 24-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (3:2) отметил, что команда хорошо отработала в атаке, уступая по ходу поединка со счетом 0:2. По его словам, команда перехватила инициативу благодаря заменам.

- Мы все сделали верно в тот момент, когда нужно было отыгрываться, - приводит Football Espana слова Зидана. - Хорошо атаковали ворота соперника и забрали три очка. Очень рад этой победе. "Вильярреал" силен на своем поле, поэтому нужно было терпеть. После второго гола в наши ворот стали больше действовать на чужой половине поля, и это сработало. Перехватили инициативу благодаря заменам.