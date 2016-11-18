20:57 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Реал" еще ничего не выиграл в этом сезоне"

0
0
0

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил оборону соперника перед игрой чемпионата Испании с "Атлетико". Матч пройдет завтра в 22.45 по московскому времени.

– "Реал" еще ничего не выиграл в этом сезоне. Это будет дерби, великий матч, – приводит AS слова Зидана. – Возвращение Рамоса будет очень важным для нас. Шансы в матче с "Атлетико" – 50 на 50. "Атлетико" все лучше с каждым годом, у них отличный тренер – он многое изменил. Да, у них хорошая оборона, но это не все, на что они способны. Будет ли много голов? Не знаю, я не волшебник.

 

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ