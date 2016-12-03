Зинедин Зидан: "Реал" должен был забить первым"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался доволен тем, как его команда отреагировала, пропустив гол в матче чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1). Француз отметил, что не знает, можно ли считать этот результат справедливым.

– Я не знаю, закономерный ли это результат, – цитирует AFP Зидана. – У нас были возможности забить до перерыва. Когда же забил соперник, мы проснулись. Этот вечер еще раз показал, какой характер у моей команды, которая верила до конца и вырвала ничью. Важна командная работа, в том числе Криштиану Роналду и Бензема. Рад за Рамоса, который забил гол. Думаю, что мы должны были забивать первыми. Но не сделали этого. Во втором тайме на время оказались в беде, так что итоговый результат нас удовлетворяет. Мы должны быть довольны.