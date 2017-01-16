Зинедин Зидан: "Реал" был готов к тому, что однажды проиграет"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча против "Севильи" (1:2) отметил, что команда должна принять этот результат и двигаться дальше. Мадридцы прервали свою серию из 40 игр без поражений. В последний раз "сливочные" проигрывли в апреле 2016 года "Вольфсбургу".

- Были готовы к тому, что проиграем однажды, - приводит sport.es слова Зидана. - Обидно выигрывать 85 минут, а потом упустить победу. Но ничего другого, кроме как принять поражение, не остается. Это футбол. Я все равно горжусь своими игроками. "Севилья" - отличная команда, и нам было действительно трудно. Серхио Рамос? После этого автогола ничего не изменится. Он лидер этой команды.