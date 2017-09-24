Зинедин Зидан: "Рад за Себальоса и доволен игрой"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Алавесом" (2:1) в матче шестого тура чемпионата Испании остался доволен игрой команды. Дубль в составе "Королевского клуба" оформил новичок Дани Себальос.

– Я доволен, потому что мы добились нашей цели, – цитирует Зидана Football Espana. – Не хочу выделять никого из игроков. Просто хочу их поздравить. Игра каждые три дня требует больших усилий, поэтому можно быть довольным.

Что касается дубля Себальоса, то я рад за него. Он готов играть. Дани любит учиться у других. У него будут шансы и дальше. Мы заработали три очка благодаря ему.

Роналду? Когда он не забивает, вы всегда спрашиваете о нем. Он спокоен по этому поводу. Он хотел забить и мог это сделать.