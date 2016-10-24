Зинедин Зидан: "Постепенно Криштиану Роналду наберет форму"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул после матча 9-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (2:1), что он доволен игрой команды и результатом. Он также отметил, что лидер мадридцев Криштиану Роналду постепенно набирает форму.

– Я счастлив, – приводит Tmw слова Зидана. – "Реал" показал хорошую игру против непростого соперника. В футболе иногда приходится терпеть, но в итоге все закончилось хорошо. Команда должна все время прибавлять. Мы плодотворно работаем, и я доволен этим. Замена Иско была обусловлена тактикой – мне нужно было больше стабильности в центре поля. Мората будет играть больше, а Криштиану Роналду постепенно наберет свой привычный темп. Чемпионат долгий.