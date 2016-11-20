08:14 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "После матча с "Атлетико" интрига в борьбе за "Золотой мяч" умерла"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча против "Атлетико" (3:0) отметил, что теперь интриги в борьбе за "Золотой мяч" нет. По его словам, приз должен достаться Криштиану Роналду, который в этом поединке сделал хет-трик.

- Мы показали отличную игру против действительно сильной команды, - приводит AS слова Зидана. - Тем более на поле соперника, где трудно побеждать. Мало кто способен выиграть здесь со счетом 3:0. Нужно продолжать играть так же, потому что мы еще ничего не выиграли. Впереди у нас очень тяжелые матчи.

Роналду? Он лучший, без сомнений. Сегодня интрига в борьбе за "Золотой мяч" умерла окончательно.

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