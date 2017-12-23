Зинедин Зидан: "Поражение от "Барселоны" очень болезненное, но это футбол"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что его команда неплохо смотрелась в первом тайме матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:3). На перерыв команды ушли при счете 0:0, во втором каталонцы открыли счет на 54-й минуте, а через 9 минут с поля был удален Даниэль Карвахаль, вынесший рукой мяч из пустых ворот. Лионель Месси реализовал пенальти, а в добавленное время "Барса" довела счет до крупного.

- Мы начали очень хорошо, в первом тайме была равная игра, - цитирует Marca Зидана. - Поражение для нас очень болезненное. Что ж, это футбол. Игра сложилась очень тяжело.

Удаление Карвахаля - это один из моментов, которые порой случаются. Ты думаешь об изменении схемы, но тут происходит удаление.

Во втором тайме мы допустили ошибку. Мы плохо оборонялись, а на таком уровне судьбу матча решают детали. Это тяжелое поражение, но мы не собираемся сдаваться и опускаать руки. Не надо об этом думать, нужно отдохнуть с семьей и вернуться. Еще ничего не закончено.

Трансферы? Без комментариев.

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