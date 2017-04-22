Зинедин Зидан: "Победа "Реала" над "Барселоной" не закроет вопрос о чемпионстве"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что успех его команды в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" не гарантирует его команде первое место. Мадридская команда опережает каталонскую на 3 очка, кроме того у подопечных Зидана еще одна встреча в запасе.

– Наша победа в матче с "Барселоной" не закроет вопрос о чемпионстве, – цитирует Marca Зидана. – Это только одна игра, потом будет еще шесть.

Встречи с "Барселоной" всегда особенные, они похожи на дерби, но все же немного другие. Ты никогда не знаешь, что может произойти в такой игре.

Напомним, что матч "Реал" – "Барселона" пройдет в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.