Зинедин Зидан: "По своему уровню "Фуэнлабрада" не должна выступать во второй лиге"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ответного матча с "Фуэнлабрадой" (2:2) в 1/16 финала Кубка Испании отметил, что не расстроен подобным результатом. Напомним, что мадридцы вышли в следующий раунд, так как победили в первой встрече – 2:0.

– Я не расстроен этим результатом, – цитирует Marca Зидана. – Мы знали, что против этой команды будет непростая встреча. Соперник хорошо играл, и я рад, что мы прошли дальше. Пусть люди говорят все, что им вздумается. Но они должны были видеть, что игроки "Реала" сражаются до конца. "Фуэнлабрада" хороший клуб и по своему уровню не должен выступать во второй лиге.