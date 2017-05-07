Зинедин Зидан: "Ответный матч с "Атлетико" - гораздо требовательнее игра, чем с "Гранадой"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Гранадой" в матче 36-го тура чемпионата Испании (4:0) отметил, что теперь пора думать об ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". Также он признался, что пока не думает о шансах на победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

- Все мои игроки мотивированы и хорошо готовы физически, - цитирует L'Equipe Зидана. - Всякий раз, когда у них есть возможность играть, они делают это хорошо, и я могу быть только доволен. Мы по-прежнему лидируем в таблице, что очень хорошо. Мы довольны результатом матча с "Гранадой", а в воскресенье уже начинаем думать об игре против "Атлетико". Мы знаем, что это будет намного более требовательная игра, чем сегодня. У "Реала" осталось три финала в чемпионате Испании, и один матч в среду в Лиге чемпионов, в котором нужно попытаться достичь реального финала. Мы готовы. Золотой дубль? Я пока не думаю об этом.

Матч "Атлетико" - "Реал" состоится в среду, 10 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. В первом поединке "Реал" победил со счетом 3:0.