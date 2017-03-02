Зинедин Зидан: "Одного очка мало для претендента на чемпионство"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей с "Лас-Пальмасом" (3:3) в матче 25-го тура чемпионата Испании отметил, что не собирается говорить о судействе. По его словам, учитывая события в матче, одному набранному очку можно порадоваться.

- Мы позволили сопернику вернуться в игру, - цитирует Зидана AS. - В первом тайме "Лас-Пальмас" лучше контролировал мяч. После удаления Бэйла мы показали характер и отыграли два гола. Учитывая все, что произошло в этой встрече, можно было бы порадоваться одному очку. Однако этого мало для претендента на чемпионство.

Про судейство говорить не собираюсь. Мы могли сыграть лучше, но не получилось. У нас тяжелый график. Уже нужно думать о следующих матчах чемпионата и Лиги чемпионов. Что касается Бэйла, то он уже извинился перед командой за свое удаление.