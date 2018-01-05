Зинедин Зидан: "Нумансия" создавала "Реалу" трудности"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался доволен победой над "Нумансией" (3:0) в матче Кубка Испании. По его словам, сложно было добиться большего преимущества.

– Я очень рад, потому что мы получили хороший результат в непростых условиях, – цитирует A Bola Зидана. – Это сильная команда, которая создавала нам проблемы, но мы справились. Игроками я доволен. Те, кто получают не так много практики, показали себя с лучшей стороны. "Нумансия" же боролась до последнего. Во втором тайме у нас даже были трудности.