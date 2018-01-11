Зинедин Зидан: "Ничья с "Нумансией" закономерна"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает логичной ничью с "Нумансией" (2:2) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Мадридцы вышли в следующий раунд благодаря победе в первой встрече.

– Мы не выиграли второй матч, но прошли дальше, что самое главное, – цитирует AS Зидана. – Мы столкнулись с командой, которая не переставала работать и стремилась провести хороший матч. Нам тоже это удалось. Результат закономерен, потому что противник не опускал рук. Команда выздоравливает.