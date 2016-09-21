Зинедин Зидан: "Нельзя все время выигрывать матчи в последний момент"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что его команде было тяжело в матче чемпионата Испании с "Вильярреалом" (1:1). В этом поединке прервалась 16-матчевая победная серия мадридцев.

– Во втором тайме мы сделали достаточно для победы, в первом, очевидно, нет, – цитирует AS Зидана. – Нам было сложно, игра выдалась непростой. Мы потеряли два очка на своем поле, но это не должно изменить наши планы и наш настрой. Во втором тайме мы намного превосходили соперника, но нельзя все время выигрывать в последний момент.