23:52 21 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Нельзя все время выигрывать матчи в последний момент"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что его команде было тяжело в матче чемпионата Испании с "Вильярреалом" (1:1). В этом поединке прервалась 16-матчевая победная серия мадридцев.

– Во втором тайме мы сделали достаточно для победы, в первом, очевидно, нет, – цитирует AS Зидана. – Нам было сложно, игра выдалась непростой. Мы потеряли два очка на своем поле, но это не должно изменить наши планы и наш настрой. Во втором тайме мы намного превосходили соперника, но нельзя все время выигрывать в последний момент.

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