Зинедин Зидан: "Не знаю, справедлива ли ничья с "Барселоной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:2) отметил, что команда отлично провела первый тайм, а во втором игра не получалась.

- Мы увидели отличный матч, который завершился вничью, - приводит Marca слова Зидана. - Не знаю, справедлив ли такой результат. Болельщики явно не были довольны. Судейство? Было сложно, но все как всегда. В таком матче сложно судить. Случилось много всего, но все равно уже ничего не изменить.

Мы всегда хотим победить, неважно, кто в соперниках. В этой игре мы очень хорошо провели первый тайм. Во втором не все получалось, приходилось быть очень терпеливыми, чтобы играть против команды, у которой удален футболист.