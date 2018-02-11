Зинедин Зидан: "Не знаю, почему фанаты освистывают Бензема"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (5:2) не смог назвать причину негативного отношения фанатов к форварду Кариму Бензема. По мнению французского специалиста, скоро к его соотечественнику вернется удача.

– Я не знаю, почему фанаты освистывают Бензема, – приводит Football Espana слова Зидана. – Но фанаты вправе делать, что хотят. В субботу у Карима было несколько хороших моментов, но сейчас для него важна следующая игра против "ПСЖ". Верю, что к нему вернется удача.

Свой последний гол в чемпионате Испании Бензема забил 25 ноября 2017 года.