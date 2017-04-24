Зинедин Зидан: "Не жалею о решении поставить Бэйла в стартовый состав в класико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:3) заявил, что не жалеет о решении выпустить форварда Гарета Бэйла на поле с первых минут. 27-летний валлиец получил повреждение мышцы в первом тайме и не смог продолжить встречу.

Форвард получил травму в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:1) и пропустил два следующих матча "Королевского клуба", но с первых минут вышел на поле в класико.

– Гарет сказал мне, что он в порядке и готов сыграть, – цитирует Goal.com Зидана. – Я не жалею об этом решении. Я расстроен, потому что он хотел играть, но случившееся невозможно контролировать. В понедельник он пройдет медосмотр, и мы узнаем, какая у него травма. Надеюсь, он выбыл ненадолго.