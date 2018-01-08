Зинедин Зидан: "Не собираюсь обсуждать шансы "Реала" на чемпионство каждую неделю"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 18-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (2:2) отметил, что не собирается каждый раз говорить о шансах на титул. Отставание мадридцев от лидирующей "Барселоны" увеличилось до 16 очков.

- Не собираемся обсуждать наши шансы на чемпионство каждую неделю, - приводит Marca слова Зидана. - Если продолжим терять очки, то о победе можно забыть, но нужно двигаться от матча к матчу. Мы все недовольны результатом. Особенно злит игра во втором тайме. Должны были сыграть лучше. Допустили много простых потерь, и это моя ответственность.