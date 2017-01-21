Зинедин Зидан: "Не собираюсь критиковать фанатов, освистывающих нас"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан попросил болельщиков не освистывать клуб, а поддержать его. Сегодня мадридцы победили "Малагу" (2:1) в чемпионате Испании, а до этого проиграли в двух играх подряд - "Сельте" в Кубке Испании (1:2) и "Севилье" в чемпионате (1:2).

- Я надеюсь, что фанаты свистят только потому что требуют от нас большего, а не потому, что нервничают, - цитирует AS Зидана. - Нам нужно спокойствие от поклонников, потому что мы еще не достигли своей цели. Мы просим их помочь и поддержать нас. Не собираюсь критиковать фанатов. Они платят деньги за игру и требуют от нас большего. Но тренер и игроки должны чувствовать, что их любят.