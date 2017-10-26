Зинедин Зидан: "Не скажу, что не заслужил приз ФИФА, но есть тренеры посильнее"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что не считает себя лучшим тренером мира. Однако он также добавил, что не собирается отрицать то, что заслужил награду ФИФА.

Напомним, Зидан был признан лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА. Вместе с мадридцами он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

– Не знаю, кто является лучшим тренером мира. Но могу сказать, что принимаю награду ФИФА, – приводит Marca слова Зидана. – С "Реалом" была проделана серьезная работа, мы многое выиграли, так что не буду говорить, что не заслужил этот приз. Однако если вы спросите меня, то я не скажу, что являюсь лучшим тренером в мире. Есть специалисты посильнее. Если через 10 лет продолжу работать тренером, тогда посмотрим.

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