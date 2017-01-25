09:36 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Не считаю, что вылет из Кубка Испании будет самым большим провалом "Реала"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответной игры 1/4 финала Кубка Испании против "Сельты" отметил, что еще не принял решения об участии в матче нападающего Криштиану Роналду. Напомним, что первая игра в Мадриде завершилась в пользу команды из Виго (2:1).

– Не считаю, что вылет из Кубка будет нашим самым большим провалом, я не думаю об этом, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Сейчас я думаю о предстоящей встрече, а также сожалею в связи с тем, что у нас много травмированных. Криштиану Роналду? Если он будет в порядке – он сыграет против "Сельты". Его беспокоило небольшое повреждение, но в целом все нормально.

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Материалы REN-TV

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